Армия Южной Кореи впервые продемонстрировала генеративную ИИ-систему Arvis в 9-й пехотной дивизии в Кояне. Систему разработали в августе 2025 года, а в эксплуатацию она поступила в 2026 году. Ее назначение — сократить время на оформление документов, подготовку отчетов и другие административные задачи, сообщает Korea Herald.

Arvis обучали преимущественно на армейских положениях, административных процедурах и других военных данных. Система отвечает только на запросы в утвержденных сферах. Во время демонстрации она отказалась сообщить местонахождение лидера КНДР Ким Чен Ына, объяснив, что не имеет доступа к такой информации. Запросы о наиболее чувствительных сведениях также блокируются.

Автоматизация служебных задач

По данным армии, комплекс административных задач, на который ранее в совокупности тратили 700 минут еженедельно, благодаря автоматизации можно выполнить за 21 минуту. Это означает сокращение времени на 97%. В частности, Arvis может подготовить для внутренней военной сети предупреждающее сообщение на основе погодных данных и рекомендаций по безопасности.

Сейчас система доступна через компьютеры армейской интрасети. В то же время военные работают над ее использованием на мобильных устройствах для полевых боевых учений. К 2034 году армия планирует развернуть более 60 тысяч таких устройств. Версия Arvis 2.0, выпуск которой запланирован на декабрь, должна получить больше возможностей для автономного выполнения задач.

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Киоски и учет оружия

В рамках инициативы по созданию «умных подразделений» военные также показали киоски в казармах и системы командного центра. С помощью сенсорного киоска и отпечатка пальца военнослужащие могут подать заявку на отпуск или медицинский прием, просмотреть график учений и информацию о караульной службе.

В командном центре приказы на караульную службу могут формироваться автоматически с учетом военнослужащих, находящихся в отпуске или вне базы. Датчики также отправляют уведомления об отклонениях в состоянии объектов, в частности о повышении температуры на складе.

Система охватывает и учет оружия. В мирное время уполномоченный командир открывает интеллектуальную стойку для оружия картой идентификации или отпечатком пальца, а военнослужащие могут разблокировать только закрепленное за ними оружие. В военное время систему блокировки могут отключить, чтобы военнослужащие могли сразу получить оружие. Система фиксирует его получение и возврат в реальном времени и может уведомить командный центр, если солдат покидает определенную зону, когда по учету у него имеется оружие.

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