Армія Південної Кореї вперше показала ШІ-систему Arvis — Korea Herald

Армія Південної Кореї вперше продемонструвала генеративну ШІ-систему Arvis у 9-й піхотній дивізії в Кояні. Систему розробили у серпні 2025 року, а в експлуатацію вона надійшла у 2026-му. Її призначення — скоротити час на оформлення документів, підготовку звітів та інші адміністративні завдання, повідомляє Korea Herald.

Arvis навчали переважно на армійських положеннях, адміністративних процедурах та інших військових даних. Система відповідає лише на запити в затверджених сферах. Під час демонстрації вона відмовилася повідомити місцеперебування лідера КНДР Кім Чен Ина, пояснивши, що не має доступу до такої інформації. Запити про найбільш чутливі відомості також блокуються.

Автоматизація службових завдань

За даними армії, комплекс адміністративних завдань, на який раніше сукупно витрачали 700 хвилин щотижня, завдяки автоматизації можна виконати за 21 хвилину. Це означає скорочення часу на 97%. Зокрема, Arvis може підготувати для внутрішньої військової мережі попереджувальне повідомлення на основі погодних даних і рекомендацій із безпеки.

Наразі система доступна через комп'ютери армійської інтрамережі. Водночас військові працюють над її використанням на мобільних пристроях для польових бойових навчань. До 2034 року армія планує розгорнути понад 60 тисяч таких пристроїв. Версія Arvis 2.0, випуск якої запланували на грудень, має отримати більше можливостей для автономного виконання завдань.

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Кіоски та облік зброї

У межах ініціативи зі створення «розумних підрозділів» військові також показали кіоски в казармах і системи командного центру. За допомогою сенсорного кіоску та відбитка пальця солдати можуть подати заявку на відпустку або медичний прийом, переглянути графік навчань і інформацію про вартову службу.

У командному центрі накази на варту можуть формуватися автоматично з урахуванням військовослужбовців у відпустці або поза базою. Датчики також надсилають сповіщення про відхилення у стані об'єктів, зокрема про підвищення температури на складі.

Система охоплює й облік зброї. У мирний час уповноважений командир відкриває інтелектуальну стійку для зброї карткою ідентифікації або відбитком пальця, а військові можуть розблокувати лише закріплену за ними зброю. У воєнний час систему блокування можуть вимкнути, щоб військові могли одразу отримати зброю. Система фіксує її отримання та повернення в реальному часі й може повідомити командний центр, якщо солдат залишає визначену зону, коли за обліком він має при собі зброю.

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