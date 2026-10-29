Armia Korei Południowej po raz pierwszy zaprezentowała generatywny system AI Arvis w 9. Dywizji Piechoty w Goyang. System opracowano w sierpniu 2025 roku, a do użytku wszedł w 2026 roku. Jego przeznaczeniem jest skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie dokumentów, raportów i wykonywanie innych zadań administracyjnych, informuje Korea Herald.

Arvis szkolono głównie na podstawie regulaminów armii, procedur administracyjnych i innych danych wojskowych. System odpowiada wyłącznie na zapytania w zatwierdzonych obszarach. Podczas demonstracji odmówił podania miejsca pobytu przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, wyjaśniając, że nie ma dostępu do takich informacji. Zapytania o najbardziej wrażliwe informacje są również blokowane.

Automatyzacja zadań służbowych

Według armii zestaw zadań administracyjnych, na który wcześniej łącznie poświęcano 700 minut tygodniowo, dzięki automatyzacji można wykonać w 21 minut. Oznacza to skrócenie czasu o 97%. W szczególności Arvis może przygotować dla wewnętrznej sieci wojskowej komunikat ostrzegawczy na podstawie danych pogodowych i zaleceń bezpieczeństwa.

Obecnie system jest dostępny przez komputery w wojskowym intranecie. Jednocześnie wojsko pracuje nad jego wykorzystaniem na urządzeniach mobilnych podczas polowych ćwiczeń bojowych. Do 2034 roku armia planuje wdrożyć ponad 60 tys. takich urządzeń. Wersja Arvis 2.0, której wydanie zaplanowano na grudzień, ma otrzymać więcej możliwości autonomicznego wykonywania zadań.

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Kioski i ewidencja broni

W ramach inicjatywy tworzenia „inteligentnych jednostek” wojsko pokazało również kioski w koszarach oraz systemy centrum dowodzenia. Za pomocą kiosku dotykowego i odcisku palca żołnierze mogą złożyć wniosek o urlop lub wizytę medyczną, sprawdzić harmonogram szkolenia i informacje o służbie wartowniczej.

W centrum dowodzenia rozkazy dotyczące warty mogą być generowane automatycznie z uwzględnieniem żołnierzy przebywających na urlopie lub poza bazą. Czujniki wysyłają również powiadomienia o odchyleniach w stanie obiektów, w tym o wzroście temperatury w magazynie.

System obejmuje także ewidencję broni. W czasie pokoju upoważniony dowódca otwiera inteligentny stojak na broń kartą identyfikacyjną lub odciskiem palca, a żołnierze mogą odblokować wyłącznie broń przydzieloną im osobiście. W czasie wojny system blokowania może zostać wyłączony, aby żołnierze mogli od razu pobrać broń. System rejestruje jej wydanie i zwrot w czasie rzeczywistym oraz może powiadomić centrum dowodzenia, jeśli żołnierz opuszcza wyznaczoną strefę, gdy według ewidencji ma przy sobie broń.

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