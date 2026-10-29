韩国陆军首次在高阳市第9步兵师展示了生成式人工智能系统Arvis。该系统于2025年8月开发，并于2026年投入使用。其目的在于缩短文件办理、报告编制及其他行政任务所需时间，《韩国先驱报》报道。

Arvis主要使用陆军条例、行政程序及其他军事数据进行训练。该系统仅回答获批准领域内的请求。在演示期间，它拒绝提供朝鲜领导人金正恩的所在地，并解释称自己无权访问此类信息。对最敏感信息的请求也会被拦截。

勤务任务自动化

据陆军介绍，一组此前每周累计需花费700分钟的行政任务，借助自动化可在21分钟内完成。这意味着时间缩短97%。尤其是，Arvis可依据天气数据和安全建议，为内部军事网络准备警示通知。

目前，该系统可通过陆军内联网的计算机使用。与此同时，军方正着手在移动设备上使用该系统，以用于野外战斗训练。到2034年，陆军计划部署超过6万台此类设备。计划于12月发布的Arvis 2.0版本将获得更多自主执行任务的能力。

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自助终端与武器管理

作为创建“智能部队”倡议的一部分，军方还展示了军营内的自助终端和指挥中心系统。士兵可通过触摸屏终端和指纹申请休假或医疗就诊，查看训练日程和卫兵勤务信息。

在指挥中心，卫兵勤务命令可自动生成，并将休假或不在基地的军人纳入考量。传感器还会就设施状态的异常发送警报，包括仓库温度升高。

该系统还涵盖武器管理。和平时期，获得授权的指挥官可使用身份识别卡或指纹打开智能武器架，而军人只能解锁配发给自己的武器。战时可关闭锁定系统，以便军人立即领取武器。该系统实时记录武器的领取和归还；如果一名士兵离开指定区域，而记录显示其携带武器，系统可通知指挥中心。

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