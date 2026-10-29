Lao Gan Ma опровергла массовые увольнения из-за ИИ — Channel NewsAsia

Китайский производитель острого масла Lao Gan Ma опроверг сообщения о массовых увольнениях на предприятии после внедрения системы проверки перца на основе искусственного интеллекта. Спор возник после заявлений вице-президента компании и директора по качеству Ли Синя на провинциальной правительственной конференции в конце сентября, сообщает Channel NewsAsia.

Заявления о сокращении штата

По данным государственных СМИ, Ли Синь заявил, что ИИ помог существенно снизить долю дефектной продукции, а выручка Lao Gan Ma в 2025 году достигла рекордных 5,4 млрд юаней, или около 810 млн долларов США. Он также якобы сказал, что после запуска системы в прошлом году численность работников на одной производственной линии сократилась с более чем 600 до 48 человек.

Эти сообщения вызвали критику в китайских социальных сетях. Часть пользователей обвинила компанию в том, что она ставит прибыль и эффективность выше благополучия работников. Один из хештегов на платформе Sina Weibo набрал более 120 млн просмотров по состоянию на среду, а некоторые пользователи призывали бойкотировать продукцию Lao Gan Ma.

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Позиция компании

В понедельник, 26 октября, представитель Lao Gan Ma в комментарии китайским СМИ назвал утверждения о массовых увольнениях ложными. Он подтвердил, что компания использует технологию ИИ для инспекции продукции, однако заявил, что на этой производственной линии с самого начала никогда не работало столько людей.

Дискуссия происходит на фоне обеспокоенности в Китае влиянием искусственного интеллекта на занятость, особенно в трудоемких отраслях. Пекин заявлял о намерении защищать рабочие места и стимулировать наем, одновременно ускоряя внедрение ИИ.

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