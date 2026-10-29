Chiński producent ostrego oleju Lao Gan Ma zaprzeczył doniesieniom o masowych zwolnieniach w zakładzie po wdrożeniu systemu kontroli papryki opartego na sztucznej inteligencji. Spór wybuchł po wypowiedzi wiceprezesa firmy i dyrektora ds. jakości Li Xina na prowincjonalnej konferencji rządowej pod koniec września, informuje Channel NewsAsia.

Twierdzenia o redukcji zatrudnienia

Według państwowych mediów Li Xin powiedział, że AI pomogła znacząco zmniejszyć udział wadliwych produktów, a przychody Lao Gan Ma w 2025 roku osiągnęły rekordowe 5,4 mld juanów, czyli około 810 mln dolarów USA. Miał również powiedzieć, że po uruchomieniu systemu w ubiegłym roku liczba pracowników na jednej linii produkcyjnej spadła z ponad 600 do 48 osób.

Doniesienia te wywołały krytykę w chińskich mediach społecznościowych. Część użytkowników oskarżyła firmę o przedkładanie zysków i efektywności nad dobro pracowników. Jeden z hashtagów na platformie Sina Weibo zgromadził ponad 120 mln wyświetleń według stanu na środę, a niektórzy użytkownicy wzywali do bojkotu produktów Lao Gan Ma.

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Stanowisko firmy

W poniedziałek, 26 października, przedstawiciel Lao Gan Ma powiedział chińskim mediom, że twierdzenia o masowych zwolnieniach są nieprawdziwe. Potwierdził, że firma wykorzystuje technologię AI do kontroli produktów, ale stwierdził, że od początku na tej linii produkcyjnej nigdy nie pracowało tak wiele osób.

Dyskusja odbywa się w czasie obaw w Chinach dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie, zwłaszcza w branżach pracochłonnych. Pekin deklarował zamiar ochrony miejsc pracy i stymulowania zatrudnienia, przy jednoczesnym przyspieszaniu wdrażania AI.

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