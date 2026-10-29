Lao Gan Ma否认因人工智能导致大规模裁员——Channel NewsAsia

中国辣油生产商Lao Gan Ma否认了在引入基于人工智能的辣椒检测系统后工厂大规模裁员的报道。这场争议源于该公司副总裁兼质量总监李欣9月底在一次省级政府会议上的发言，Channel NewsAsia报道称。

有关裁员的说法

据官方媒体报道，李欣表示，人工智能帮助大幅降低了不合格产品的比例，Lao Gan Ma在2025年的营收达到创纪录的54亿元人民币，约合8.1亿美元。他还据称表示，系统于去年启用后，一条生产线上的员工人数从600多人减少至48人。

这些报道引发了中国社交媒体上的批评。一些用户指责该公司将利润和效率置于员工福祉之上。截至周三，新浪微博平台上的一个话题标签已获得超过1.2亿次浏览，一些用户呼吁抵制Lao Gan Ma产品。

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公司立场

10月26日星期一，Lao Gan Ma的一名代表在接受中国媒体采访时称，大规模裁员的说法不实。他确认公司使用人工智能技术进行产品检测，但表示该生产线从一开始就从未有过这么多员工。

这场讨论发生在中国对人工智能影响就业的担忧背景下，尤其是在劳动密集型行业。北京曾表示，计划保护就业岗位并促进招聘，同时加快人工智能的应用。

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