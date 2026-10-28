Japońska firma GMO Internet Group potwierdziła zamknięcie strony internetowej, której cyberprzestępcy używali do publikowania danych rzekomo wykradzionych podczas ataku na jej usługę rejestracji domen Onamae.com. Wyciek może potencjalnie dotyczyć ponad 26 tys. serwerów firmy, informuje The Japan Times.

Żądanie okupu

Anonimowa grupa hakerów zażądała od GMO 1 mln dolarów w zamian za odstąpienie od publikacji informacji. Po tym, jak firma odmówiła zapłaty, napastnicy zamieścili na swoim zasobie dane, które — jak twierdzili — należały do klienta GMO.

Opublikowany profil zawierał zdjęcie, imię i nazwisko oraz adres osoby, a także informacje o jej aktywności w internecie, w tym nawykach zakupowych, instytucjach finansowych i usługach, z których korzysta. Hakerzy grozili, że będą codziennie publikować prywatne dane kolejnego użytkownika, dopóki nie otrzymają okupu.

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Firma ogłosiła nagrodę

W odpowiedzi GMO zaoferowało nagrodę do 1 mln dolarów za informacje, które pomogą zatrzymać osoby zaangażowane w atak, oraz uruchomiło stronę do zbierania zgłoszeń. Firma prosi o dane dotyczące członków grupy, wykorzystywanej przez nich infrastruktury, w tym serwerów i adresów IP, przepływów środków oraz metod działania napastników.

GMO ostrzegło również, że po zamknięciu pierwotnej domeny mogą pojawić się nowe strony służące do rozpowszechniania danych. Firma oświadczyła, że będzie reagować na zamieszczanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie informacji z takich zasobów, w tym poprzez składanie zawiadomień o przestępstwie. Według japońskich mediów stołeczna policja podejmuje działania w celu ochrony klientów GMO, których wyciek mógł dotknąć.

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