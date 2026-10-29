Federalna Komisja Łączności USA (FCC) podda pod głosowanie nową zasadę, która może umożliwić więzieniom stanowym i lokalnym aresztom stosowanie zagłuszaczy sygnału komórkowego w celu blokowania nieuprawnionego korzystania z telefonów przez osadzonych. Informuje o tym Engadget.

Głosowanie zaplanowano na 19 listopada

Sprawa zostanie rozpatrzona na otwartym posiedzeniu FCC 19 listopada. Proponowany mechanizm nie zobowiązywałby placówek do korzystania z takiego sprzętu: więzienia i areszty na poziomie stanowym i lokalnym mogłyby samodzielnie decydować, czy go stosować.

Obecnie korzystanie z technologii powodujących zakłócenia sygnałów łączności jest nielegalne dla podmiotów niefederalnych. W 2018 roku Federalne Biuro Więziennictwa USA rozpoczęło testy tak zwanego mikrozagłuszania w więzieniach federalnych, aby blokować nieuprawnione korzystanie z telefonów komórkowych przez osadzonych.

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Warunki dla placówek

Inicjatywa może rozszerzyć podobne narzędzia na poziom stanowy i lokalny, a także stworzyć formalny mechanizm zagłuszania sygnałów w placówkach federalnych. Wcześniej FCC nie zezwalała na używanie zagłuszaczy do przeciwdziałania nielegalnemu korzystaniu z telefonów komórkowych w więzieniach.

Wśród wcześniejszych zastrzeżeń były możliwe zakłócenia dla służb ratunkowych i łączności bezpieczeństwa publicznego, a także ryzyko wykorzystania urządzeń zagłuszających przez przestępców. Jeśli zasady zostaną przyjęte, placówki będą musiały udowodnić, że ich decyzja nie spowoduje szkodliwych zakłóceń poza wyznaczonymi obszarami geograficznymi.

W lipcu 2025 roku FCC odroczyła również wprowadzenie ograniczenia stawek za rozmowy telefoniczne z więzień.

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