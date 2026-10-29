Федеральная комиссия по связи США (FCC) вынесет на голосование новое правило, которое может разрешить тюрьмам штатов и местным изоляторам применять глушилки мобильной связи для блокировки несанкционированного использования телефонов заключёнными. Об этом сообщает Engadget.

Голосование запланировано на 19 ноября

Вопрос рассмотрят на открытом заседании FCC 19 ноября. Предложенный механизм не будет обязывать учреждения использовать такое оборудование: тюрьмы и изоляторы штатов и местного уровня смогут самостоятельно решать, применять ли его.

В настоящее время использование технологий, создающих помехи для сигналов связи, является незаконным для нефедеральных субъектов. В 2018 году Федеральное бюро тюрем США начало тестировать в федеральных тюрьмах так называемое микроглушение, чтобы блокировать несанкционированное использование мобильных телефонов заключёнными.

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Условия для учреждений

Инициатива может распространить подобные инструменты на уровень штатов и местных властей, а также создать формальный механизм для глушения сигналов в федеральных учреждениях. Ранее FCC не разрешала использовать глушилки для противодействия незаконному использованию мобильных телефонов в тюрьмах.

Среди прежних опасений были возможные помехи для экстренных служб и коммуникаций общественной безопасности, а также риск использования средств глушения злоумышленниками. Если правила примут, учреждения должны будут доказать, что их решение не будет создавать вредных помех за пределами определённых географических зон.

В июле 2025 года FCC также отложила введение ограничения тарифов на телефонные звонки из тюрем.

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