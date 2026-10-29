Астрономы обнаружили возле белого карлика J1328−1450, расположенного примерно в 1600 световых годах от Земли, два возможных планетезималя — тела, которые, вероятно, пережили превращение своей звезды. Один из них по размерам может не превышать обычный астероид Солнечной системы, а другой, по оценке исследователей, может быть больше Луны, но меньше карликовой планеты Плутон, сообщает Space.com.

Двойной диск обломков

На возможные уцелевшие тела указал четкий промежуток в веществе, окружающем белый карлик. Наблюдения показали наличие внутреннего и внешнего колец обломков, разделенных значительной пустотой. Исследователи отметили, что ранее известные диски обломков у белых карликов выглядели как один плоский вращающийся диск, а не двойная структура.

Руководитель исследования, астроном Университета Триеста Никола Джентиле Фузилло, назвал систему первым примером сложной системы с двойным диском обломков и потенциально двумя выжившими планетезималями. Команда предполагает, что такая структура является признаком того, что эти тела не были полностью испарены во время фазы красного гиганта их звезды.

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Состав разрушенных тел

С помощью Очень Большого телескопа VLT астрономы обнаружили в диске кальций, кислород, магний и железо. Ученые считают, что это свидетельствует о составе разрушенных тел, подобном составу каменистых планет внутренней части Солнечной системы.

Химический состав внешней и внутренней частей системы различался. По оценке команды, это означает, что по меньшей мере две из поглощенных планет имели очень разный состав. Исследование также может показать, какой в будущем может стать планетная система наподобие Солнечной.

Белые карлики образуются, когда звезды приблизительно солнечной массы исчерпывают водород в своих ядрах и больше не могут поддерживать термоядерный синтез водорода в гелий. Примерно через 5 млрд лет Солнце должно перейти в фазу красного гиганта и расшириться, поглотив внутренние планеты, включая Землю. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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