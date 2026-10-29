Рид Уайзман станет заместителем директора JPL — Space.com

Бывший астронавт NASA и командир миссии Artemis II Рид Уайзман с 30 ноября займет должности ассоциированного вице-президента Калифорнийского технологического института и заместителя директора Лаборатории реактивного движения (JPL). Об этом сообщает Space.com со ссылкой на заявление JPL, которой управляет Caltech.

Новая должность в JPL

На новой должности Уайзман будет работать под руководством директора JPL Дейва Галлагера. Он будет помогать обеспечивать стратегическое руководство, надзор за деятельностью и непрерывное совершенствование работы лаборатории.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что Уайзман обладает техническим суждением, операционным опытом и лидерскими качествами, которые помогут расширять границы возможного.

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Карьера астронавта

В сентябре Уайзман вместе с пилотом Artemis II Виктором Гловером сообщил о переходе к статусу астронавта-эмерита. Другие члены экипажа — Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен — также изменили свои профессиональные роли. Кох с 1 ноября назначили исполняющей обязанности заместителя главного инженера NASA, а Хансен начал службу в резерве Королевских военно-воздушных сил Канады.

Уайзман присоединился к корпусу астронавтов NASA в 2009 году. До этого он служил в ВМС США как летчик и летчик-испытатель. Он провел 165 дней на орбите в составе 40-й и 41-й экспедиций на Международной космической станции и совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью почти 13 часов. С декабря 2020 года по ноябрь 2022 года Уайзман был главным астронавтом NASA.

JPL специализируется на роботизированном исследовании космоса. Лаборатория отвечает, в частности, за марсоходы Perseverance и Curiosity, миссию Europa Clipper, зонды Voyager и сеть дальней космической связи NASA.

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