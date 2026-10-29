里德·怀斯曼将出任JPL副主任——Space.com

前NASA宇航员、Artemis II任务指挥官里德·怀斯曼将于11月30日起担任加州理工学院副校长和喷气推进实验室（JPL）副主任。Space.com报道称，消息援引了由加州理工学院管理的JPL声明。

JPL的新职位

在新职位上，怀斯曼将在JPL主任戴夫·加拉格尔的领导下工作。他将协助为实验室的工作提供战略领导、运营监督和持续改进。

NASA局长贾里德·艾萨克曼表示，怀斯曼具备技术判断力、运营经验和领导才能，这些将有助于拓展可能性的边界。

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宇航员生涯

9月，怀斯曼与Artemis II飞行员维克托·格洛弗宣布转为荣誉宇航员身份。其他机组成员——克里斯蒂娜·科赫和加拿大宇航员杰里米·汉森——也改变了职业角色。科赫自11月1日起被任命为NASA代理副总工程师，汉森则开始在加拿大皇家空军预备役服役。

怀斯曼于2009年加入NASA宇航员队伍。在此之前，他曾在美国海军担任飞行员和试飞员。他作为国际空间站第40和第41次远征队成员在轨停留165天，并完成两次舱外活动，总时长近13小时。2020年12月至2022年11月，怀斯曼担任NASA首席宇航员。

JPL专注于机器人太空探索。该实验室尤其负责Perseverance和Curiosity火星车、Europa Clipper任务、Voyager探测器以及NASA深空网络。

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