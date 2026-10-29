Reid Wiseman zostanie zastępcą dyrektora JPL — Space.com

Były astronauta NASA i dowódca misji Artemis II Reid Wiseman obejmie 30 listopada stanowiska zastępcy wiceprezesa Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego oraz zastępcy dyrektora Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL). Space.com informuje, powołując się na oświadczenie JPL, którym zarządza Caltech.

Nowe stanowisko w JPL

Na nowym stanowisku Wiseman będzie pracował pod kierownictwem dyrektora JPL Dave'a Gallaghera. Będzie pomagał zapewniać strategiczne przywództwo, nadzór nad działalnością oraz ciągłe doskonalenie pracy laboratorium.

Administrator NASA Jared Isaacman oświadczył, że Wiseman ma osąd techniczny, doświadczenie operacyjne i cechy przywódcze, które pomogą przesuwać granice tego, co możliwe.

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Kariera astronauty

We wrześniu Wiseman wraz z pilotem Artemis II Victorem Gloverem poinformował o przejściu do statusu astronauty emerytowanego. Inni członkowie załogi — Christina Koch i kanadyjski astronauta Jeremy Hansen — również zmienili swoje role zawodowe. Koch od 1 listopada została mianowana pełniącą obowiązki zastępczyni głównego inżyniera NASA, a Hansen rozpoczął służbę w rezerwie Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych.

Wiseman dołączył do korpusu astronautów NASA w 2009 roku. Wcześniej służył w Marynarce Wojennej USA jako pilot i pilot doświadczalny. Spędził 165 dni na orbicie w ramach Ekspedycji 40 i 41 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz odbył dwa spacery kosmiczne o łącznej długości niemal 13 godzin. Od grudnia 2020 roku do listopada 2022 roku Wiseman był głównym astronautą NASA.

JPL specjalizuje się w robotycznej eksploracji kosmosu. Laboratorium odpowiada między innymi za łaziki Perseverance i Curiosity, misję Europa Clipper, sondy Voyager oraz sieć łączności dalekiego kosmosu NASA.

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