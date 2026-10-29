Reddit planuje wymagać od wszystkich użytkowników utworzenia oficjalnego konta, aby uzyskać dostęp do platformy społecznościowej. Firma ogłosiła to wraz z raportem za trzeci kwartał. Jak podaje CNBC, testowanie nowego modelu rozpocznie się w czwartym kwartale poza Stanami Zjednoczonymi.

Dyrektor generalny Reddita Steve Huffman nie podał konkretnych terminów pełnego wdrożenia tego wymogu, wyjaśniając to złożonością zmian w funkcjonowaniu platformy. Firma nadal ustala, jakie dokładnie treści będą mogli przeglądać niezarejestrowani odwiedzający. Huffman nazwał przyszłą rejestrację dużą zmianą dla Reddita, który dotychczas zapewniał praktycznie nieograniczony dostęp bez logowania na konto.

Mniej przejść z Google

Według Huffmana jednym z głównych czynników stojących za tą decyzją był znaczny spadek ruchu referencyjnego z wyszukiwarki Google w trzecim kwartale. Oczekuje on, że tendencja utrzyma się w czwartym kwartale. Wcześniej zmiany w algorytmach Google, mające na celu wyświetlanie autentycznych treści z forów internetowych, pomagały Redditowi zwiększać grono odbiorców. Jednak rozwój AI Overviews i powiązanych funkcji czatu negatywnie wpłynął na przejścia z wyszukiwarki.

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Firma dąży do zwiększenia liczby użytkowników aplikacji oraz osób, które korzystają z platformy po zalogowaniu. Tacy użytkownicy są bardziej aktywni i mają większą wartość dla reklamodawców, ponieważ Reddit uzyskuje większość swoich przychodów z reklamy internetowej.

Wyniki finansowe i prognoza

W trzecim kwartale Reddit uzyskał 895 mln dolarów przychodów, przekraczając prognozę LSEG na poziomie 878 mln dolarów. Zysk na akcję wyniósł 1,40 dolara wobec oczekiwanych 1,35 dolara. Jednocześnie prognoza firmy na czwarty kwartał, zakładająca przychody od 1 mld do 1,03 mld dolarów, okazała się niższa od oczekiwań Wall Street wynoszących 1,05 mld dolarów. Po publikacji raportu akcje Reddita straciły ponad 11%.

Liczba dziennych aktywnych unikalnych użytkowników wzrosła o 12% rok do roku do 130,3 mln, ale nie osiągnęła prognozy analityków na poziomie 133,7 mln. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten spadł o 2% do 50,7 mln. Średni przychód na użytkownika wyniósł 6,87 dolara, przekraczając oczekiwania na poziomie 6,50 dolara. Przychody z innych obszarów, w tym licencjonowania danych, wzrosły o 35% do 48 mln dolarów.

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