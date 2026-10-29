Reddit计划引入访问平台的强制注册机制——CNBC

Reddit计划要求所有用户创建正式账户才能访问该社交平台。该公司在发布第三季度财报时宣布了这一消息。据CNBC报道，新模式的测试将于第四季度在美国以外地区启动。

Reddit首席执行官史蒂夫·赫夫曼没有说明全面实施这一要求的具体时间表，称原因是平台运营调整的复杂性。公司仍在确定未注册访客究竟能够浏览哪些内容。赫夫曼称，即将推出的注册机制对Reddit而言是一项重大变化，该平台迄今几乎无需登录账户即可提供不受限制的访问。

来自Google的跳转减少

赫夫曼表示，作出这一决定的主要因素之一是第三季度来自Google的搜索引荐流量大幅下降。他预计这一趋势将在第四季度持续。此前，Google旨在展示互联网论坛真实内容的算法调整曾帮助Reddit扩大受众。然而，AI Overviews及相关聊天功能的发展对来自搜索的跳转产生了负面影响。

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公司希望增加应用程序用户以及登录后访问平台的用户数量。这类用户更活跃，对广告商的价值也更高，因为Reddit的大部分收入来自在线广告。

财务业绩与预测

第三季度，Reddit营收为8.95亿美元，超过LSEG预测的8.78亿美元。每股收益为1.40美元，高于预期的1.35美元。与此同时，公司对第四季度营收的预测为10亿至10.3亿美元，低于华尔街预期的10.5亿美元。财报发布后，Reddit股价下跌超过11%。

每日活跃独立用户数量同比增长12%，达到1.303亿，但未达到分析师预计的1.337亿。在美国，这一指标下降2%，至5070万。每用户平均收入为6.87美元，高于6.50美元的预期。包括数据授权在内的其他业务收入增长35%，至4800万美元。

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