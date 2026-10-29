Reddit планирует требовать от всех пользователей создания официальной учетной записи для доступа к социальной платформе. Компания объявила об этом вместе с отчетом за третий квартал. Как сообщает CNBC, тестирование новой модели начнется в четвертом квартале за пределами США.

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман не назвал конкретных сроков полного внедрения требования, объяснив это сложностью изменений в работе платформы. Компания еще определяет, какой именно контент смогут просматривать незарегистрированные посетители. Хаффман назвал будущую регистрацию большим изменением для Reddit, которая до сих пор предоставляла практически неограниченный доступ без входа в учетную запись.

Меньше переходов из Google

По словам Хаффмана, одним из главных факторов решения стало существенное сокращение поискового реферального трафика из Google в третьем квартале. Он ожидает, что тенденция сохранится и в четвертом квартале. Ранее изменения алгоритмов Google, направленные на показ аутентичного контента с интернет-форумов, помогали Reddit наращивать аудиторию. Однако развитие AI Overviews и связанных чат-функций негативно сказалось на переходах из поиска.

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Компания стремится увеличить число пользователей приложения и тех, кто заходит на платформу после авторизации. Такие пользователи активнее и имеют более высокую ценность для рекламодателей, поскольку Reddit получает основную часть доходов от онлайн-рекламы.

Финансовые результаты и прогноз

В третьем квартале Reddit получила $895 млн выручки, превысив прогноз LSEG на уровне $878 млн. Прибыль на акцию составила $1,40 против ожидаемых $1,35. В то же время прогноз компании на четвертый квартал — от $1 млрд до $1,03 млрд выручки — оказался ниже ожиданий Уолл-стрит в $1,05 млрд. После публикации отчета акции Reddit потеряли более 11%.

Количество ежедневных активных уникальных пользователей выросло на 12% в годовом выражении — до 130,3 млн, но не достигло прогноза аналитиков в 133,7 млн. В США этот показатель сократился на 2% — до 50,7 млн. Средний доход на пользователя составил $6,87, превысив ожидания на уровне $6,50. Доходы от других направлений, в том числе лицензирования данных, выросли на 35% — до $48 млн.

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