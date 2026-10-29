Meta запустила ИИ-приложение Style Sketch для создания вариантов образов из вещей, которые уже есть в гардеробе пользователя. Приложение доступно для iOS и Android в Индонезии, Сингапуре и Таиланде, сообщает TechCrunch.

Виртуальный гардероб из Instagram

Style Sketch может подключаться к Instagram и создавать виртуальный гардероб на основе опубликованных пользователем фотографий. Вещи также можно добавлять вручную: сфотографировать их, записать короткое видео или загрузить изображение из галереи устройства.

После этого приложение предлагает сочетания одежды с учетом стиля пользователя. В описании приложения указано, что созданные комплекты можно примерить на реалистичной модели, подобранной в соответствии с формой тела и тоном кожи. Пользователь также может выбрать отдельную вещь из гардероба и получить идеи образов именно вокруг нее.

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Планирование образов для поездок

В приложении есть функция планирования одежды для путешествий. Для этого нужно указать пункт назначения, продолжительность поездки и запланированные активности. Style Sketch формирует ежедневный план образов с учетом прогноза погоды и плана путешествия.

Приложение впервые заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра. Meta не ответила на запрос TechCrunch. Неизвестно, планирует ли компания более широкое развертывание Style Sketch. На рынке уже работают сервисы, которые оцифровывают гардеробы и предлагают новые сочетания вещей, в частности стартап Alta и инструменты Google Photos.

Style Sketch стало одним из нескольких новых ИИ-приложений Meta за последние месяцы. Компания также выпустила Waddle World, Pocket — инструмент для вайбкодинга игр — и Vibes для быстрого создания видео с использованием ИИ.

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