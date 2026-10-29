Meta推出了AI应用Style Sketch，可根据用户衣橱中已有的物品创建不同穿搭方案。该应用已在印度尼西亚、新加坡和泰国面向iOS和Android推出，TechCrunch报道。

来自Instagram的虚拟衣橱

Style Sketch可以连接Instagram，并根据用户发布的照片创建虚拟衣橱。用户也可以手动添加物品：拍摄照片、录制短视频，或从设备相册上传图片。

随后，该应用会根据用户的风格推荐服装搭配。应用介绍称，生成的套装可以在根据体型和肤色选择的逼真模特身上试穿。用户还可以从衣橱中选择一件单品，并获得围绕该单品的穿搭灵感。

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旅行穿搭规划

该应用具有旅行服装规划功能。用户需要填写目的地、旅行时长和计划中的活动。Style Sketch会结合天气预报和旅行计划，生成每日穿搭方案。

这款应用最先由社交媒体顾问马特·纳瓦拉发现。Meta未回应TechCrunch的询问。目前尚不清楚该公司是否计划更广泛地推出Style Sketch。市场上已有将衣橱数字化并推荐新搭配的服务，包括初创公司Alta和Google Photos工具。

Style Sketch成为Meta近几个月推出的数款新AI应用之一。该公司还发布了Waddle World、Pocket——一款用于游戏氛围编程的工具——以及用于利用AI快速生成视频的Vibes。

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