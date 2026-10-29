恶意软件MeshAgent可能让一名疑似诈骗者访问数百名在线扑克玩家的屏幕，从而在游戏过程中看到他们的牌。据援引Wired报道的Engadget称，这一活动可能持续了很长时间，大型扑克平台上玩家的损失可能达数百万美元。

超级用户方案

在扑克中，不正当地获取另一名参与者的牌被称为超级用户策略。Wired称，攻击者利用可同时运行多场扑克游戏的第三方工具，涉嫌在部分玩家的电脑上安装MeshAgent。

这名疑似诈骗者的姓名在扑克圈内众所周知，但Wired并未披露，因为此人尚未被起诉。此人也没有回应该媒体的置评请求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

扑克服务的反应

在线平台对有关此次攻击的消息作出了不同反应。一项服务在MeshAgent被公开发现之前就封禁了这名疑似诈骗者的账户，注意到其异常高的胜率和游戏特点。

其他平台在发现恶意软件后发布了工具，用户可借此检查自己的电脑是否遭到入侵。同时，一家公司尽管收到其他玩家的投诉，仍允许该用户保持活跃。该公司表示，未发现游戏结果遭到破坏的证据，也不会赔偿玩家的损失。

关注我们在