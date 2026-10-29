Шкідлива програма MeshAgent могла надати ймовірному шахраю доступ до екранів сотень гравців в онлайн-покер, що дозволяло бачити їхні карти під час гри. За даними Engadget, який посилається на Wired, кампанія могла тривати тривалий час, а втрати гравців на великих покерних платформах могли становити мільйони доларів.

Схема суперкористувача

У покері нечесний доступ до карт іншого учасника називають стратегією суперкористувача. За твердженням Wired, зловмисник скористався сторонніми інструментами, що дають змогу вести кілька покерних ігор одночасно, щоб нібито встановити MeshAgent на комп’ютери окремих гравців.

Ім’я ймовірного шахрая відоме покерній спільноті, однак Wired не оприлюднило його, оскільки цій людині не висували обвинувачень. Вона також не відповіла на запити видання щодо коментаря.

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Реакція покерних сервісів

Онлайн-платформи по-різному відреагували на повідомлення про атаку. Один сервіс заблокував обліковий запис імовірного шахрая ще до публічного виявлення MeshAgent, звернувши увагу на аномально високий відсоток перемог і особливості гри.

Інші платформи після виявлення шкідливої програми випустили інструменти, за допомогою яких користувачі могли перевірити свої комп’ютери на компрометацію. Водночас одна компанія, попри скарги інших гравців, дозволила цьому користувачеві залишатися активним. Вона заявила, що не знайшла доказів скомпрометованих результатів ігор, і не відшкодовуватиме втрати гравців.

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