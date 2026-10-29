Вредоносная программа MeshAgent могла предоставить предполагаемому мошеннику доступ к экранам сотен игроков в онлайн-покер, что позволяло видеть их карты во время игры. По данным Engadget, который ссылается на Wired, кампания могла продолжаться длительное время, а потери игроков на крупных покерных платформах могли составить миллионы долларов.

Схема суперпользователя

В покере нечестный доступ к картам другого участника называют стратегией суперпользователя. По утверждению Wired, злоумышленник использовал сторонние инструменты, позволяющие одновременно вести несколько покерных игр, чтобы предположительно установить MeshAgent на компьютеры отдельных игроков.

Имя предполагаемого мошенника известно покерному сообществу, однако Wired не раскрыло его, поскольку этому человеку не предъявляли обвинений. Он также не ответил на запросы издания о комментарии.

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Реакция покерных сервисов

Онлайн-платформы по-разному отреагировали на сообщения об атаке. Один сервис заблокировал учетную запись предполагаемого мошенника еще до публичного обнаружения MeshAgent, обратив внимание на аномально высокий процент побед и особенности игры.

Другие платформы после обнаружения вредоносной программы выпустили инструменты, с помощью которых пользователи могли проверить свои компьютеры на компрометацию. В то же время одна компания, несмотря на жалобы других игроков, позволила этому пользователю оставаться активным. Она заявила, что не нашла доказательств скомпрометированных результатов игр и не будет возмещать игрокам их потери.

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