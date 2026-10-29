Złośliwe oprogramowanie MeshAgent mogło zapewnić domniemanemu oszustowi dostęp do ekranów setek graczy w pokera online, co pozwalało mu widzieć ich karty podczas gry. Według Engadget, który powołuje się na Wired, kampania mogła trwać przez długi czas, a straty graczy na dużych platformach pokerowych mogły wynieść miliony dolarów.

Mechanizm superużytkownika

W pokerze nieuczciwy dostęp do kart innego uczestnika nazywany jest strategią superużytkownika. Według Wired sprawca wykorzystał narzędzia firm trzecich, które umożliwiają prowadzenie kilku gier pokerowych jednocześnie, aby rzekomo zainstalować MeshAgent na komputerach wybranych graczy.

Imię domniemanego oszusta jest znane społeczności pokerowej, jednak Wired go nie ujawnił, ponieważ osobie tej nie postawiono zarzutów. Nie odpowiedziała ona również na prośby redakcji o komentarz.

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Reakcja serwisów pokerowych

Platformy internetowe różnie zareagowały na doniesienia o ataku. Jeden serwis zablokował konto domniemanego oszusta jeszcze przed publicznym wykryciem MeshAgent, zwracając uwagę na nienormalnie wysoki odsetek wygranych i cechy sposobu gry.

Inne platformy po wykryciu złośliwego oprogramowania udostępniły narzędzia, dzięki którym użytkownicy mogli sprawdzić swoje komputery pod kątem naruszenia bezpieczeństwa. Jednocześnie jedna firma, mimo skarg innych graczy, pozwoliła temu użytkownikowi pozostać aktywnym. Oświadczyła, że nie znalazła dowodów na sfałszowanie wyników gier i nie zrekompensuje graczom ich strat.

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