Meta uruchomiła aplikację AI Style Sketch do tworzenia wariantów stylizacji z rzeczy, które użytkownik ma już w swojej garderobie. Aplikacja jest dostępna na iOS i Androidzie w Indonezji, Singapurze i Tajlandii, informuje TechCrunch.

Wirtualna garderoba z Instagrama

Style Sketch może łączyć się z Instagramem i tworzyć wirtualną garderobę na podstawie zdjęć opublikowanych przez użytkownika. Rzeczy można także dodawać ręcznie: fotografując je, nagrywając krótkie wideo lub przesyłając obraz z galerii urządzenia.

Następnie aplikacja proponuje zestawienia ubrań uwzględniające styl użytkownika. W opisie aplikacji wskazano, że utworzone zestawy można przymierzyć na realistycznym modelu dobranym do kształtu ciała i odcienia skóry. Użytkownik może również wybrać pojedynczą rzecz z garderoby i otrzymać pomysły na stylizacje właśnie wokół niej.

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Planowanie stylizacji na wyjazdy

Aplikacja ma funkcję planowania ubrań na podróże. W tym celu należy wskazać cel podróży, czas jej trwania i zaplanowane aktywności. Style Sketch tworzy codzienny plan stylizacji z uwzględnieniem prognozy pogody i planu podróży.

Aplikację jako pierwszy zauważył konsultant ds. mediów społecznościowych Matt Navarra. Meta nie odpowiedziała na zapytanie TechCrunch. Nie wiadomo, czy firma planuje szersze wdrożenie Style Sketch. Na rynku działają już usługi, które digitalizują garderoby i proponują nowe zestawienia rzeczy, w tym startup Alta oraz narzędzia Google Photos.

Style Sketch stał się jedną z kilku nowych aplikacji AI Meta w ostatnich miesiącach. Firma wypuściła także Waddle World, Pocket — narzędzie do vibe codingu gier — oraz Vibes do szybkiego generowania wideo z wykorzystaniem AI.

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