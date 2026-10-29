Рід Вайзман стане заступником директора JPL — Space.com

Колишній астронавт NASA та командир місії Artemis II Рід Вайзман із 30 листопада обійме посаду асоційованого віцепрезидента Каліфорнійського технологічного інституту й заступника директора Лабораторії реактивного руху (JPL). Про призначення повідомляє Space.com із посиланням на заяву JPL, якою керує Caltech.

Нова посада в JPL

На новій посаді Вайзман працюватиме під керівництвом директора JPL Дейва Галлагера. Він допомагатиме забезпечувати стратегічне керівництво, нагляд за діяльністю та безперервне вдосконалення роботи лабораторії.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що Вайзман має технічне судження, операційний досвід і лідерські якості, які допоможуть розширювати межі можливого.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кар'єра астронавта

У вересні Вайзман разом із пілотом Artemis II Віктором Ґловером повідомив про перехід до статусу астронавта-емерита. Інші учасники екіпажу — Крістіна Кох і канадський астронавт Джеремі Гансен — також змінили професійні ролі. Кох із 1 листопада призначили виконувачкою обов'язків заступниці головного інженера NASA, а Гансен розпочав службу в резерві Королівських військово-повітряних сил Канади.

Вайзман приєднався до корпусу астронавтів NASA у 2009 році. До цього він служив у ВМС США як льотчик і льотчик-випробувач. Він провів 165 днів на орбіті у складі 40-ї та 41-ї експедицій на Міжнародній космічній станції й виконав два виходи у відкритий космос загальною тривалістю майже 13 годин. У грудні 2020 року — листопаді 2022 року Вайзман був головним астронавтом NASA.

JPL спеціалізується на роботизованому дослідженні космосу. Лабораторія відповідає, зокрема, за марсоходи Perseverance і Curiosity, місію Europa Clipper, зонди Voyager та мережу далекого космічного зв'язку NASA.

Читай нас у