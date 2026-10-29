天文学家在距地球约1600光年的白矮星J1328−1450附近发现了两颗可能的微行星——它们可能在其恒星的演化过程中幸存下来。其中一颗的大小可能不超过太阳系中的普通小行星；另一颗据研究人员估计，可能比月球大，但比矮行星冥王星小，Space.com报道。

双重碎屑盘

围绕这颗白矮星的物质中存在清晰的间隙，表明可能有幸存天体。观测显示，内外两道碎屑环之间由一个巨大的空隙隔开。研究人员指出，此前已知的白矮星周围碎屑盘呈现为单一的扁平旋转盘，而非双重结构。

该研究的负责人、的里雅斯特大学天文学家尼古拉·真蒂莱·富西洛称，该系统是首个具有双重碎屑盘并可能存在两颗幸存微行星的复杂系统实例。研究团队认为，这种结构表明这些天体并未在其恒星的红巨星阶段被完全蒸发。

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被摧毁天体的组成

借助甚大望远镜VLT，天文学家在碎屑盘中探测到了钙、氧、镁和铁。科学家认为，这表明被摧毁天体的组成与太阳系内侧岩质行星的组成相似。

该系统外部和内部区域的化学组成不同。团队估计，这意味着被吞噬的行星中至少有两颗具有截然不同的组成。该研究还可能展示，类似太阳系的行星系统未来可能变成什么样子。

当质量约为太阳质量的恒星耗尽其核心中的氢，且无法再维持氢聚变为氦的热核聚变时，就会形成白矮星。大约50亿年后，太阳预计将进入红巨星阶段并膨胀，吞噬包括地球在内的内侧行星。研究结果发表在《自然·天文学》期刊上。

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