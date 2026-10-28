Departament Sprawiedliwości USA bada przejęcie przez Nvidię platformy Hugging Face za 12,9 mld dolarów i zwrócił się do firmy o informacje na temat tego, jak transakcja może wpłynąć na konkurentów. Informuje o tym CNBC, powołując się na źródło zaznajomione z postępowaniem.

Transakcję ogłoszono we wrześniu

Nvidia ogłosiła we wrześniu przejęcie Hugging Face za prawie 13 mld dolarów. Wówczas dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang napisał, że transakcja ma pomóc rozszerzyć dostęp do sztucznej inteligencji dla deweloperów i instytucji w różnych krajach.

Hugging Face prowadzi szeroko wykorzystywaną platformę open source do hostowania i testowania modeli sztucznej inteligencji. Firma sprzedaje także narzędzia infrastrukturalne i narzędzia do współpracy organizacjom pracującym z zamkniętymi, zastrzeżonymi systemami AI, w tym producentom chipów.

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Skala platformy

W chwili ogłoszenia transakcji Nvidia informowała, że z Hugging Face korzystało ponad 18 mln osób i ponad 200 tys. firm. Według tych danych użytkownicy udostępnili na platformie co najmniej 3 mln modeli i 500 tys. zbiorów danych.

Przejęcie Hugging Face stało się drugim pod względem wartości zakupem Nvidii po wartej 20 mld dolarów transakcji dotyczącej aktywów Groq pod koniec poprzedniego roku. Ta transakcja również przyciągnęła uwagę Departamentu Sprawiedliwości USA. Nvidia odmówiła komentarza na temat zapytania resortu.

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