美国司法部正在调查英伟达以129亿美元收购Hugging Face平台一事，并要求该公司提供有关这笔交易可能如何影响竞争对手的信息。CNBC报道，消息援引一名了解审查情况的消息人士。

交易于9月宣布

英伟达于9月宣布以近130亿美元收购Hugging Face。当时，英伟达首席执行官黄仁勋写道，这笔交易旨在帮助扩大不同国家开发者和机构获得人工智能的机会。

Hugging Face运营着一个广泛使用的开源平台，用于托管和测试人工智能模型。该公司还向使用封闭式专有AI系统的组织出售基础设施工具和协作工具，其中包括芯片制造商。

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平台规模

在宣布交易时，英伟达表示，超过1800万人和20多万家公司使用Hugging Face。根据这些数据，用户已在该平台分享了至少300万个模型和50万个数据集。

收购Hugging Face成为英伟达按价值计算的第二大收购，仅次于上一年年底涉及Groq资产的200亿美元交易。该交易也引起了美国司法部的关注。英伟达拒绝就该部门的请求发表评论。

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