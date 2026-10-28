Мінюст США перевіряє угоду Nvidia з Hugging Face на $12,9 млрд — CNBC

Міністерство юстиції США розслідує придбання компанією Nvidia платформи Hugging Face за $12,9 млрд і запросило в компанії інформацію про те, як угода може вплинути на конкурентів. Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерело, обізнане з перевіркою.

Угоду оголосили у вересні

Nvidia оголосила про майже $13-мільярдне придбання Hugging Face у вересні. Тоді генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг написав, що угода має допомогти розширити доступ до штучного інтелекту для розробників та установ у різних країнах.

Hugging Face керує поширеною платформою з відкритим кодом для розміщення та тестування моделей штучного інтелекту. Компанія також продає інфраструктурні інструменти та засоби для співпраці організаціям, які працюють із закритими пропрієтарними системами ШІ, зокрема виробникам чипів.

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Масштаби платформи

На момент оголошення угоди Nvidia повідомляла, що Hugging Face використовували понад 18 млн людей і більш як 200 тис. компаній. На платформі, за цими даними, користувачі ділилися щонайменше 3 млн моделей і 500 тис. наборів даних.

Придбання Hugging Face стало другою за вартістю покупкою Nvidia після угоди щодо активів Groq на $20 млрд наприкінці попереднього року. Та угода також привернула увагу Мін'юсту США. Nvidia відмовилася від коментарів щодо запиту відомства.

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