Минюст США проверяет сделку Nvidia с Hugging Face на $12,9 млрд — CNBC

Министерство юстиции США расследует приобретение компанией Nvidia платформы Hugging Face за $12,9 млрд и запросило у компании информацию о том, как сделка может повлиять на конкурентов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник, осведомлённый о проверке.

Сделку объявили в сентябре

Nvidia объявила о приобретении Hugging Face почти за $13 млрд в сентябре. Тогда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг написал, что сделка должна помочь расширить доступ к искусственному интеллекту для разработчиков и учреждений в разных странах.

Hugging Face управляет широко распространённой платформой с открытым исходным кодом для размещения и тестирования моделей искусственного интеллекта. Компания также продаёт инфраструктурные инструменты и средства для совместной работы организациям, работающим с закрытыми проприетарными системами ИИ, в том числе производителям чипов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Масштабы платформы

На момент объявления сделки Nvidia сообщала, что Hugging Face использовали более 18 млн человек и свыше 200 тыс. компаний. По этим данным, пользователи разместили на платформе не менее 3 млн моделей и 500 тыс. наборов данных.

Приобретение Hugging Face стало второй по стоимости покупкой Nvidia после сделки по активам Groq на $20 млрд в конце предыдущего года. Та сделка также привлекла внимание Минюста США. Nvidia отказалась от комментариев относительно запроса ведомства.

Читай нас в