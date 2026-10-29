Amerykański startup Upwind z San Francisco, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do ochrony infrastruktury chmurowej, pozyskał 400 mln dolarów w rundzie Series C przy wycenie 3,8 mld dolarów. Rundzie przewodził Bessemer Ventures, a udział w niej wzięli również wcześniejsi inwestorzy Greylock Partners i Craft Ventures, informuje TechCrunch.

Próba przejęcia

Według poinformowanego źródła publikacji przygotowania do finansowania trwały kilka miesięcy i omal nie zakończyły się fiaskiem po próbie przejęcia Upwind przez Datadog. Datadog to spółka publiczna sprzedająca narzędzia do monitorowania działania oprogramowania, znane jako observability.

Jak twierdzi rozmówca TechCrunch, Datadog nie zaoferował premii ponad wycenę 3,8 mld dolarów ustaloną przez inwestorów venture capital. Następnie Upwind zdecydował się pozostać niezależną spółką. Jednocześnie startup nadal wzbudza zainteresowanie potencjalnych nabywców, zaznaczyło źródło publikacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Upwind zamknął poprzednią rundę w wysokości 250 mln dolarów dziewięć miesięcy wcześniej, gdy jego wycena wynosiła 1,5 mld dolarów.

Przychody i podejście do bezpieczeństwa

Według źródła czteroletnia firma co kwartał zwiększa roczny powtarzalny przychód (ARR) o 20–30 mln dolarów i może zakończyć rok z wynikiem około 90 mln dolarów. Tym samym inwestorzy venture capital i Datadog wyceniali Upwind przy mnożniku przekraczającym 40-krotność prognozowanego ARR.

Upwind założył Amiram Shahar, który wcześniej sprzedał NetApp za 450 mln dolarów swój startup Spot.io, zajmujący się zarządzaniem kosztami usług chmurowych. Firma określa swoje podejście do bezpieczeństwa jako runtime security: obejmuje ono wykrywanie i usuwanie ataków oraz podatności w aktywnych usługach w czasie rzeczywistym.

Czytaj nas na