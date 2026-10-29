Американский стартап Upwind из Сан-Франциско, использующий искусственный интеллект для защиты облачной инфраструктуры, привлек $400 млн в раунде Series C при оценке $3,8 млрд. Раунд возглавила Bessemer Ventures, также в нем приняли участие прежние инвесторы Greylock Partners и Craft Ventures, сообщает TechCrunch.

Попытка приобретения

По данным осведомленного собеседника издания, подготовка финансирования продолжалась несколько месяцев и едва не сорвалась после попытки Datadog приобрести Upwind. Datadog — публичная компания, которая продает инструменты для мониторинга работы программного обеспечения, известные как observability.

Как утверждает собеседник TechCrunch, Datadog не предложила премию сверх оценки в $3,8 млрд, определенной венчурными инвесторами. После этого Upwind решил остаться независимой компанией. В то же время стартап по-прежнему вызывает интерес потенциальных покупателей, отметил источник издания.

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Предыдущий раунд на $250 млн Upwind закрыл девятью месяцами ранее, когда его оценивали в $1,5 млрд.

Доходы и подход к безопасности

По информации собеседника, четырехлетняя компания ежеквартально добавляет от $20 млн до $30 млн годового регулярного дохода (ARR) и может завершить год с показателем около $90 млн. Таким образом, венчурные инвесторы и Datadog оценивали Upwind с мультипликатором более 40 прогнозных ARR.

Upwind основал Амирам Шахар, который ранее продал NetApp за $450 млн свой стартап Spot.io, занимавшийся управлением расходами на облачные сервисы. Компания называет свой подход к защите runtime security: он предусматривает выявление и устранение атак и уязвимостей в активных сервисах в реальном времени.

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