Upwind залучив $400 млн після відмови від пропозиції Datadog про придбання — TechCrunch

Сан-франциський стартап Upwind у США, який застосовує штучний інтелект для захисту хмарної інфраструктури, залучив $400 млн у раунді Series C за оцінки $3,8 млрд. Раунд очолила Bessemer Ventures, також у ньому взяли участь попередні інвестори Greylock Partners і Craft Ventures, повідомляє TechCrunch.

Спроба придбання

За даними обізнаного співрозмовника видання, підготовка фінансування тривала кілька місяців і ледь не зірвалася після спроби Datadog придбати Upwind. Datadog — публічна компанія, що продає інструменти для моніторингу роботи програмного забезпечення, відомі як observability.

Як стверджує співрозмовник TechCrunch, Datadog не запропонувала премії понад оцінку в $3,8 млрд, визначену венчурними інвесторами. Після цього Upwind вирішив залишитися незалежною компанією. Водночас стартап і надалі викликає інтерес потенційних покупців, зазначило джерело видання.

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Попередній раунд на $250 млн Upwind закрив дев'ятьма місяцями раніше, коли його оцінювали у $1,5 млрд.

Доходи та підхід до безпеки

За інформацією співрозмовника, чотирирічна компанія щокварталу додає від $20 млн до $30 млн річного регулярного доходу (ARR) і може завершити рік із показником близько $90 млн. Отже, венчурні інвестори та Datadog оцінювали Upwind за мультиплікатором понад 40 прогнозних ARR.

Upwind заснував Амірам Шахар, який раніше продав NetApp свій стартап Spot.io, що займався управлінням витратами на хмарні сервіси, за $450 млн. Компанія називає свій підхід до захисту runtime security: він передбачає виявлення та усунення атак і вразливостей в активних сервісах у реальному часі.

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