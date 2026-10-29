ULA планує 13 листопада повернути Vulcan у політ із 40 супутниками — Ars Technica

Американська компанія United Launch Alliance (ULA) планує 13 листопада запустити з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді ракету Vulcan із 40 супутниками широкосмугового угруповання Amazon Leo. Це має стати першим польотом ракети після аномалії твердопаливного прискорювача, що сталася у лютому. Дата запуску ще потребує погодження полігону, повідомляє Ars Technica.

Модифіковані сопла прискорювачів

ULA заявила, що її інженери визначили кілька можливих чинників лютневої аномалії та пом’якшили їхній вплив змінами в конструкції сопла й виробничих процесах. У майбутньому запуску використають удосконалений варіант сопла, а додаткові випробування й аналіз триватимуть паралельно з місією.

Відмови сопел твердопаливних прискорювачів сталися на двох із перших чотирьох польотів Vulcan. В обох випадках ракета завершила місію, однак після інциденту в лютому її польоти призупинили. ULA та виробник прискорювачів Northrop Grumman публічно не назвали остаточної причини останньої несправності. Перший подібний випадок у 2024 році розслідувачі пов’язали з виробничим дефектом ізолятора, який захищає металеву конструкцію сопла від розпечених вихлопних газів.

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Перший політ із шістьма прискорювачами

Запуск 13 листопада стане першим для Vulcan із повним комплектом із шести твердопаливних прискорювачів. Ракета також уперше отримає подовжений головний обтічник для 40 супутників Amazon Leo та вкорочений верхній ступінь Centaur, оптимізований для місій на низькій навколоземній орбіті. Загальна висота цієї версії Vulcan становить 67,4 метра.

Amazon забронювала 38 польотів Vulcan для розгортання основної частини своєї супутникової мережі. Космічні сили США планують уважно вивчити дані комерційних запусків ракети перед тим, як дозволити ULA відновити місії у сфері національної безпеки. До наступного такого запуску в графіку Vulcan заплановано щонайменше дві місії Amazon Leo.

Через затримки ULA Космічні сили США перевели шість місій із Vulcan на ракети Falcon 9 і Falcon Heavy компанії SpaceX, щоб прискорити їхнє виконання. Водночас ULA отримала шість майбутніх запусків, які спершу були призначені SpaceX.

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