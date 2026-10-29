美国公司联合发射联盟（ULA）计划于11月13日从佛罗里达州卡纳维拉尔角的美国太空军基地发射一枚Vulcan火箭，搭载亚马逊Leo宽带星座的40颗卫星。这将是该火箭自2月发生固体燃料助推器异常后的首次飞行。发射日期仍需获得靶场批准，Ars Technica报道。

改进的助推器喷管

ULA表示，其工程师已确定2月异常的若干可能因素，并通过改变喷管设计和生产流程减轻了这些因素的影响。即将进行的发射将使用改进型喷管，同时还将与任务并行继续开展额外测试和分析。

Vulcan最初四次飞行中的两次发生了固体燃料助推器喷管故障。两次事件中火箭都完成了任务，但在2月事件后，其飞行被暂停。ULA和助推器制造商诺斯罗普·格鲁曼尚未公开说明最近一次故障的最终原因。调查人员将2024年首起类似事件与隔热层的制造缺陷联系起来，该隔热层用于保护喷管的金属结构免受高温排气的影响。

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首次配备六台助推器飞行

11月13日的发射将是Vulcan首次使用完整的六台固体燃料助推器配置。该火箭还将首次配备供40颗亚马逊Leo卫星使用的加长整流罩，以及为低地球轨道任务优化的缩短型Centaur上面级。这一版本的Vulcan总高度为67.4米。

亚马逊已预订38次Vulcan飞行，用于部署其卫星网络的主体部分。美国太空军计划在允许ULA恢复国家安全任务前，仔细研究该火箭商业发射的数据。在下一次此类发射之前，Vulcan的计划中至少安排了两项亚马逊Leo任务。

由于ULA的延误，美国太空军将六项任务从Vulcan转移至SpaceX公司的Falcon 9和Falcon Heavy火箭，以加快其执行。同时，ULA获得了六次原本分配给SpaceX的未来发射。

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