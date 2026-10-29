Amerykańska firma United Launch Alliance (ULA) planuje 13 listopada wystrzelić z bazy Sił Kosmicznych USA na Cape Canaveral na Florydzie rakietę Vulcan z 40 satelitami szerokopasmowej konstelacji Amazon Leo. Ma to być pierwszy lot rakiety po anomalii silnika pomocniczego na paliwo stałe, do której doszło w lutym. Data startu nadal wymaga zgody poligonu, podaje Ars Technica.

Zmodyfikowane dysze silników pomocniczych

ULA poinformowała, że jej inżynierowie zidentyfikowali kilka możliwych czynników lutowej anomalii i ograniczyli ich wpływ poprzez zmiany w konstrukcji dyszy oraz procesach produkcyjnych. W nadchodzącym starcie zostanie użyty ulepszony wariant dyszy, a dodatkowe testy i analizy będą kontynuowane równolegle z misją.

Awarie dysz silników pomocniczych na paliwo stałe wystąpiły podczas dwóch z pierwszych czterech lotów Vulcana. W obu przypadkach rakieta ukończyła misję, jednak po lutowym incydencie jej loty wstrzymano. ULA i producent silników pomocniczych Northrop Grumman nie podali publicznie ostatecznej przyczyny ostatniej awarii. Śledczy powiązali pierwszy podobny przypadek w 2024 roku z wadą produkcyjną izolatora, który chroni metalową konstrukcję dyszy przed gorącymi gazami wylotowymi.

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Pierwszy lot z sześcioma silnikami pomocniczymi

Start 13 listopada będzie pierwszym dla Vulcana z pełnym zestawem sześciu silników pomocniczych na paliwo stałe. Rakieta po raz pierwszy otrzyma także wydłużoną osłonę ładunku dla 40 satelitów Amazon Leo oraz skrócony górny stopień Centaur, zoptymalizowany do misji na niskiej orbicie okołoziemskiej. Całkowita wysokość tej wersji Vulcana wynosi 67,4 metra.

Amazon zarezerwował 38 lotów Vulcana w celu rozmieszczenia głównej części swojej sieci satelitarnej. Siły Kosmiczne USA planują dokładnie zbadać dane z komercyjnych startów rakiety, zanim pozwolą ULA wznowić misje związane z bezpieczeństwem narodowym. Przed kolejnym takim startem w harmonogramie Vulcana zaplanowano co najmniej dwie misje Amazon Leo.

Z powodu opóźnień ULA Siły Kosmiczne USA przeniosły sześć misji z Vulcana na rakiety Falcon 9 i Falcon Heavy firmy SpaceX, aby przyspieszyć ich realizację. Jednocześnie ULA otrzymała sześć przyszłych startów, które pierwotnie przydzielono SpaceX.

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