Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует 13 ноября запустить с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде ракету Vulcan с 40 спутниками широкополосной группировки Amazon Leo. Это должно стать первым полётом ракеты после аномалии твердотопливного ускорителя, произошедшей в феврале. Дата запуска ещё требует согласования полигона, сообщает Ars Technica.

Модифицированные сопла ускорителей

ULA заявила, что её инженеры определили несколько возможных факторов февральской аномалии и смягчили их влияние изменениями в конструкции сопла и производственных процессах. В предстоящем запуске будет использован усовершенствованный вариант сопла, а дополнительные испытания и анализ будут продолжаться параллельно с миссией.

Отказы сопел твердотопливных ускорителей произошли в двух из первых четырёх полётов Vulcan. В обоих случаях ракета завершила миссию, однако после февральского инцидента её полёты приостановили. ULA и производитель ускорителей Northrop Grumman публично не назвали окончательную причину последней неисправности. Первый подобный случай в 2024 году расследователи связали с производственным дефектом изолятора, который защищает металлическую конструкцию сопла от раскалённых выхлопных газов.

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Первый полёт с шестью ускорителями

Запуск 13 ноября станет первым для Vulcan с полным комплектом из шести твердотопливных ускорителей. Ракета также впервые получит удлинённый головной обтекатель для 40 спутников Amazon Leo и укороченную верхнюю ступень Centaur, оптимизированную для миссий на низкой околоземной орбите. Общая высота этой версии Vulcan составляет 67,4 метра.

Amazon забронировала 38 полётов Vulcan для развёртывания основной части своей спутниковой сети. Космические силы США планируют тщательно изучить данные коммерческих запусков ракеты, прежде чем разрешить ULA возобновить миссии в сфере национальной безопасности. До следующего такого запуска в графике Vulcan запланированы как минимум две миссии Amazon Leo.

Из-за задержек ULA Космические силы США перевели шесть миссий с Vulcan на ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX, чтобы ускорить их выполнение. В то же время ULA получила шесть будущих запусков, которые изначально были назначены SpaceX.

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