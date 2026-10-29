总部位于旧金山的美国初创公司Upwind利用人工智能保护云基础设施，在估值38亿美元的C轮融资中筹集了4亿美元。本轮融资由Bessemer Ventures领投，现有投资者Greylock Partners和Craft Ventures也参与其中，TechCrunch报道。

收购尝试

据该媒体一名知情人士透露，融资准备持续了数月，在Datadog尝试收购Upwind后，这笔融资险些告吹。Datadog是一家上市公司，销售用于监控软件运行情况的工具，即所谓的可观测性（observability）工具。

TechCrunch的消息人士称，Datadog没有提出高于风险投资者确定的38亿美元估值的溢价。此后，Upwind决定保持独立公司地位。该媒体消息人士指出，与此同时，这家初创公司仍在吸引潜在买家的兴趣。

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Upwind在九个月前完成了上一轮2.5亿美元融资，当时其估值为15亿美元。

收入与安全方法

据该消息人士称，这家成立四年的公司每季度增加2000万至3000万美元的年度经常性收入（ARR），并可能以约9000万美元的成绩结束这一年。因此，风险投资者和Datadog对Upwind的估值倍数超过预测ARR的40倍。

Upwind由阿米拉姆·沙哈尔创立，他此前以4.5亿美元将自己从事云服务成本管理的初创公司Spot.io出售给NetApp。该公司将其安全方法称为运行时安全（runtime security）：即实时发现并消除活跃服务中的攻击和漏洞。

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