Google ogłosiło rozszerzenie wyświetlania reklam w funkcjach wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji na rynki międzynarodowe. Firma zwiększa skalę reklam w AI Overviews i AI Mode dla większej liczby użytkowników i zapytań wyszukiwania, informuje TechCrunch.

Monetyzacja wyszukiwania AI

O decyzji poinformował dyrektor ds. biznesowych Google Philipp Schindler podczas telekonferencji Alphabet z inwestorami po wynikach za trzeci kwartał. Jak stwierdził, firma po raz pierwszy rozszerza monetyzację AI Mode na rynki międzynarodowe. W Stanach Zjednoczonych Google ogłosiło również reklamy wieloetapowe oraz AI Mode.

Schindler oświadczył, że wstępne wyniki wskazują na skuteczność nowego formatu: wskaźnik kliknięć sponsorowanych ofert produktów w AI Mode jest już porównywalny ze wskaźnikiem wyników organicznych. Jak dodał, wewnętrzne badania Google również wskazują, że użytkownicy uznają takie reklamy za trafne.

W maju Google już zapowiedziało formaty reklamowe oparte na Gemini. Obejmowały one konwersacyjne formaty wyszukiwania produktów, odpowiadające na pytania użytkowników, a także sponsorowane rekomendacje zintegrowane z odpowiedziami generowanymi przez AI.

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Tempo wzrostu reklam w wyszukiwarce spowalnia

W trzecim kwartale przychody Google z wyszukiwania wzrosły o 12% rok do roku. W drugim kwartale wskaźnik ten wynosił 17%, a w pierwszym — 19%. Alphabet odnotował łączne przychody na poziomie 127,6 mld dolarów, o 25% wyższe niż rok wcześniej. Po opublikowaniu wyników akcje Alphabet spadły o 8%.

Dyrektor generalny Google Sundar Pichai powiedział, że liczba zapytań wyszukiwania rosła w najszybszym tempie od pięciu lat, choć nie podał dokładnego wskaźnika. Według niego zapytania w AI Mode są średnio trzykrotnie dłuższe niż zwykłe, a co piąte takie zapytanie na świecie obejmuje użycie głosu, obrazów lub dokumentów. Google poinformowało również, że liczba wyszukiwań wizualnych przekroczyła 50 mld miesięcznie.

Dział Google Services, do którego należy wyszukiwarka, uzyskał przychody w wysokości 96,3 mld dolarów, o 11% wyższe rok do roku. Przychody Google Cloud wzrosły o 103% i osiągnęły 30,7 mld dolarów.

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