Google розширює рекламу в ШІ-пошуку на міжнародні ринки — TechCrunch

Google оголосила про розширення показу реклами у функціях пошуку на основі штучного інтелекту на міжнародні ринки. Компанія масштабує рекламні оголошення в AI Overviews та AI Mode для більшої кількості користувачів і пошукових запитів, повідомляє TechCrunch.

Монетизація ШІ-пошуку

Про рішення повідомив головний комерційний директор Google Філіп Шиндлер під час конференц-дзвінка Alphabet із інвесторами за підсумками третього кварталу. За його словами, компанія вперше розширює монетизацію AI Mode на міжнародні ринки. У США Google також анонсувала багатокрокову рекламу та AI Mode.

Шиндлер заявив, що ранні результати вказують на ефективність нового формату: показник переходів на спонсоровані товарні пропозиції в AI Mode вже можна порівняти з показником органічних результатів. Внутрішні дослідження Google, за його словами, також свідчать, що користувачі вважають таку рекламу релевантною.

У травні Google вже анонсувала рекламні формати на основі Gemini. Серед них були формати розмовного пошуку товарів, які відповідають на запитання користувачів, а також спонсоровані рекомендації, інтегровані у відповіді, створені ШІ.

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Темпи зростання пошукової реклами сповільнюються

У третьому кварталі дохід Google від пошуку зріс на 12% у річному вимірі. У другому кварталі цей показник становив 17%, а в першому — 19%. Alphabet відзвітувала про загальний дохід у 127,6 млрд доларів, що на 25% більше, ніж роком раніше. Після оприлюднення результатів акції Alphabet впали на 8%.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що кількість пошукових запитів зросла найшвидшими за п’ять років темпами, хоча точного показника не навів. За його словами, запити в AI Mode в середньому утричі довші за звичайні, а кожен п’ятий такий запит у світі передбачає використання голосу, зображень або документів. Google також повідомила, що кількість візуальних пошуків перевищила 50 млрд на місяць.

Підрозділ Google Services, до якого входить пошук, отримав 96,3 млрд доларів доходу — на 11% більше у річному вимірі. Дохід Google Cloud зріс на 103% і сягнув 30,7 млрд доларів.

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