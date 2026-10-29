Google将AI搜索广告扩展至国际市场——TechCrunch

Google宣布，将基于人工智能的搜索功能中的广告展示扩展至国际市场。该公司正在将AI Overviews和AI Mode中的广告扩大至更多用户和搜索查询，TechCrunch报道。

AI搜索的商业化

Google首席商务官菲利普·辛德勒在Alphabet与投资者举行的第三季度业绩电话会议上宣布了这一决定。他表示，该公司首次将AI Mode的商业化扩展至国际市场。在美国，Google还宣布了多步骤广告和AI Mode。

辛德勒表示，早期结果表明新格式有效：AI Mode中受赞助商品报价的点击率已可与自然搜索结果的点击率相媲美。他称，Google的内部研究也表明，用户认为此类广告具有相关性。

今年5月，Google已宣布基于Gemini的广告格式。其中包括可回答用户问题的对话式商品搜索格式，以及整合到由AI生成的回答中的赞助推荐。

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搜索广告增长速度正在放缓

第三季度，Google的搜索收入同比增长12%。第二季度该指标为17%，第一季度为19%。Alphabet报告的总收入为1276亿美元，比一年前增长25%。业绩公布后，Alphabet股价下跌8%。

Google首席执行官桑达尔·皮查伊表示，搜索查询数量以五年来最快的速度增长，但他没有提供确切数据。据他介绍，AI Mode中的查询平均比普通查询长三倍，全球每五个此类查询中就有一个涉及使用语音、图像或文档。Google还表示，视觉搜索数量已超过每月500亿次。

包括搜索业务在内的Google Services部门收入为963亿美元，同比增长11%。Google Cloud收入增长103%，达到307亿美元。

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