Google объявила о расширении показа рекламы в функциях поиска на основе искусственного интеллекта на международные рынки. Компания масштабирует рекламные объявления в AI Overviews и AI Mode для большего числа пользователей и поисковых запросов, сообщает TechCrunch.

Монетизация ИИ-поиска

О решении сообщил главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер во время конференц-звонка Alphabet с инвесторами по итогам третьего квартала. По его словам, компания впервые расширяет монетизацию AI Mode на международные рынки. В США Google также анонсировала многоэтапную рекламу и AI Mode.

Шиндлер заявил, что ранние результаты указывают на эффективность нового формата: показатель переходов на спонсируемые товарные предложения в AI Mode уже сопоставим с показателем органических результатов. Внутренние исследования Google, по его словам, также свидетельствуют о том, что пользователи считают такую рекламу релевантной.

В мае Google уже анонсировала рекламные форматы на основе Gemini. Среди них были форматы разговорного поиска товаров, отвечающие на вопросы пользователей, а также спонсируемые рекомендации, интегрированные в ответы, созданные ИИ.

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Темпы роста поисковой рекламы замедляются

В третьем квартале доход Google от поиска вырос на 12% в годовом выражении. Во втором квартале этот показатель составлял 17%, а в первом — 19%. Alphabet отчиталась об общем доходе в 127,6 млрд долларов, что на 25% больше, чем годом ранее. После публикации результатов акции Alphabet упали на 8%.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что количество поисковых запросов росло самыми быстрыми за пять лет темпами, хотя точного показателя не привёл. По его словам, запросы в AI Mode в среднем в три раза длиннее обычных, а каждый пятый такой запрос в мире предполагает использование голоса, изображений или документов. Google также сообщила, что количество визуальных поисков превысило 50 млрд в месяц.

Подразделение Google Services, в которое входит поиск, получило 96,3 млрд долларов дохода — на 11% больше в годовом выражении. Доход Google Cloud вырос на 103% и достиг 30,7 млрд долларов.

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