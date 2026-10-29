Sony zapowiedziało przezroczyste kontrolery DualSense do PS5 — Engadget

Sony zapowiedziało Prism Collection — serię przezroczystych kontrolerów DualSense do PlayStation 5. Kolekcja będzie dostępna w trzech kolorach: pomarańczowym, zielonym i szarym. Jak podaje Engadget, kontrolery będą miały błyszczące, przezroczyste wykończenie z tyłu obudowy, przez które będzie można zobaczyć wewnętrzne komponenty urządzenia.

Design w stylu lat 90.

Przedstawiciel Sony powiedział, że firma dążyła do nowego odtworzenia trendu przezroczystego wzornictwa gadżetów, popularnego pod koniec lat 90., łącząc go z przemysłowym designem PS5. Sony wydawało już półprzezroczyste kontrolery w erze pierwszego PlayStation, a podobne gamepady pojawiały się w każdej generacji konsol PlayStation.

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Nakładki na konsolę i cena

Wraz z kontrolerami Sony wyda nakładki na obudowę PlayStation 5 w tych samych trzech kolorach. Będą one zakrywać powierzchnię konsoli i nie umożliwią oglądania jej wewnętrznych komponentów, lecz będą wizualnie pasować do DualSense Prism Collection.

Przedsprzedaż za pośrednictwem PlayStation ma rozpocząć się 10 listopada, a wysyłki do klientów zaplanowano na luty. Przezroczysty kontroler DualSense będzie kosztował 85 dolarów, a nakładki na obudowę PS5 — 75 dolarów.

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