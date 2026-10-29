索尼发布 PS5 透明 DualSense 控制器——Engadget

索尼发布了 Prism Collection——面向 PlayStation 5 的透明 DualSense 控制器系列。该系列将提供三种颜色：橙色、绿色和灰色。正如Engadget 报道的那样，这些控制器的机身背面将采用亮面透明涂层，可透过涂层看到设备的内部组件。

1990 年代风格设计

索尼代表表示，公司旨在以新的方式再现 1990 年代末流行的透明小工具设计潮流，并将其与 PS5 的工业设计相结合。索尼曾在第一代 PlayStation 时代推出半透明控制器，类似的手柄也曾出现在每一代 PlayStation 游戏机中。

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主机外壳面板与价格

索尼还将与控制器一同推出采用相同三种颜色的 PlayStation 5 主机外壳面板。它们将覆盖主机表面，无法看到其内部组件，但在视觉上将与 DualSense Prism Collection 相配。

通过 PlayStation 的预订预计将于 11 月 10 日开始，向消费者发货计划在 2 月进行。透明 DualSense 控制器售价为 85 美元，PS5 主机外壳面板售价为 75 美元。

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