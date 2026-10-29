Sony анонсировала прозрачные контроллеры DualSense для PS5 — Engadget

Sony анонсировала Prism Collection — серию прозрачных контроллеров DualSense для PlayStation 5. Коллекция будет доступна в трёх цветах: оранжевом, зелёном и сером. Как сообщает Engadget, контроллеры получат глянцевое прозрачное покрытие на задней части корпуса, сквозь которое будут видны внутренние компоненты устройства.

Дизайн в стиле 1990-х

Представитель Sony заявил, что компания стремилась по-новому воссоздать тенденцию прозрачного дизайна гаджетов, популярную в конце 1990-х годов, объединив её с промышленным дизайном PS5. Sony уже выпускала полупрозрачные контроллеры в эпоху первой PlayStation, а похожие геймпады появлялись в каждом поколении консолей PlayStation.

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Накладки для консоли и цена

Вместе с контроллерами Sony выпустит накладки на корпус PlayStation 5 в тех же трёх цветах. Они будут закрывать поверхность консоли и не позволят увидеть её внутренние компоненты, однако визуально будут сочетаться с DualSense Prism Collection.

Предварительные заказы через PlayStation должны начаться 10 ноября, а отправка покупателям запланирована на февраль. Стоимость прозрачного контроллера DualSense составит 85 долларов, накладок на корпус PS5 — 75 долларов.

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