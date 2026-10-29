В США Федеральная избирательная комиссия восстановила работу электронной системы, через которую кандидаты, политические комитеты, партийные комитеты и комитеты политических действий подают отчеты о финансировании кампаний. Сервис вновь заработал в среду днем после сбоя, который продолжался почти двое суток.

Работу системы восстановили

Комиссия сообщила о доступности системы для пользователей незадолго до 17:00 по восточному времени США. При этом ведомство отметило, что продолжает восстанавливать функцию поиска в системе подачи документов и сервис уведомлений.

Как сообщает The Hill, сбой не повлиял на поиск на сайте FEC, где можно найти информацию о получателях взносов на кампании и комитеты политических действий.

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Комиссия впервые проинформировала о проблеме вечером в понедельник. На протяжении большей части вторника агентство заявляло, что работает над ее устранением, а тем же вечером сообщило, что проблема была выявлена и внедряется исправление.

Сообщение о возможной кибератаке

Причину сбоя официально не уточнили. Reuters со ссылкой на электронное письмо сообщило, что сайт FEC был целью хакера или хакеров.

Инцидент произошел менее чем за неделю до промежуточных выборов в США. Комиссар FEC от Демократической партии Дара Линденбаум подчеркнула, что ведомство обрабатывает только отчеты о привлечении и расходовании средств в избирательных кампаниях и не участвует в администрировании выборов, работе с реестрами избирателей или избирательными машинами.

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