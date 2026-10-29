W Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Wyborcza przywróciła działanie elektronicznego systemu, za pośrednictwem którego kandydaci, komitety polityczne, komitety partyjne i komitety działań politycznych składają sprawozdania z finansowania kampanii. Usługa ponownie zaczęła działać w środę po południu po awarii, która trwała niemal dwie doby.

Przywrócono działanie systemu

Komisja poinformowała o dostępności systemu dla użytkowników krótko przed godz. 17:00 czasu wschodniego w USA. Jednocześnie urząd zaznaczył, że nadal przywraca funkcję wyszukiwania w systemie składania dokumentów oraz usługę powiadomień.

Jak podaje The Hill, awaria nie wpłynęła na wyszukiwanie na stronie FEC, gdzie można znaleźć informacje o odbiorcach wpłat na kampanie i komitety działań politycznych.

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Komisja po raz pierwszy poinformowała o problemie w poniedziałek wieczorem. Przez większą część wtorku agencja oświadczała, że pracuje nad jego usunięciem, a tego samego wieczoru podała, że problem został zidentyfikowany i wdrażana jest poprawka.

Informacja o możliwym cyberataku

Przyczyny awarii oficjalnie nie sprecyzowano. Reuters, powołując się na e-mail, poinformował, że strona internetowa FEC była celem hakera lub hakerów.

Incydent nastąpił niespełna tydzień przed wyborami śródokresowymi w USA. Komisarz FEC z ramienia Partii Demokratycznej Dara Lindenbaum podkreśliła, że urząd przetwarza wyłącznie sprawozdania dotyczące pozyskiwania i wydatkowania środków w kampaniach wyborczych oraz nie uczestniczy w administrowaniu wyborami, pracy z rejestrami wyborców ani maszynami do głosowania.

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