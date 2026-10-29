Sony анонсувала прозорі контролери DualSense для PS5 — Engadget
Sony анонсувала Prism Collection — серію прозорих контролерів DualSense для PlayStation 5. Колекція буде доступна у трьох кольорах: помаранчевому, зеленому та сірому. Як повідомляє Engadget, контролери матимуть глянцеве прозоре покриття на задній частині корпусу, крізь яке буде видно внутрішні компоненти пристрою.
Дизайн у стилі 1990-х
Представник Sony заявив, що компанія прагнула по-новому відтворити тенденцію до прозорого дизайну гаджетів, популярну наприкінці 1990-х років, поєднавши її з промисловим дизайном PS5. Sony вже випускала напівпрозорі контролери в епоху першої PlayStation, а подібні геймпади з’являлися в кожному поколінні консолей PlayStation.
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Накладки для консолі та ціна
Разом із контролерами Sony випустить накладки на корпус PlayStation 5 у тих самих трьох кольорах. Вони закриватимуть поверхню консолі й не передбачають огляду її внутрішніх компонентів, проте візуально поєднуватимуться з DualSense Prism Collection.
Попередні замовлення через PlayStation мають розпочатися 10 листопада, а відправлення покупцям заплановані на лютий. Вартість прозорого контролера DualSense становитиме 85 доларів, накладки на корпус PS5 — 75 доларів.