加拿大宇航员乔舒亚·库特里克将于10月29日首次从国际空间站执行舱外活动。他将与NASA宇航员阿尼尔·梅农一起安装一套新的iROSA可展开太阳能电池阵列。据Space.com报道，这将是七年多来首次有加拿大航天局代表参与的太空行走。

工作将持续近七小时

舱外活动计划于美国东部时间8:00，即格林尼治时间12:00开始。预计站外工作将持续约6小时45分钟。NASA的直播将于美国东部时间6:30开始。

这将是库特里克和梅农计划进行的两次舱外活动中的第一次。在两次作业期间，宇航员将部署第七和第八套国际空间站可展开太阳能电池阵列。第二次舱外活动计划最早于11月5日进行。

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升级国际空间站供电系统

新的iROSA将安装在国际空间站现有太阳能电池板上方，这些电池板已运行数十年，效率正逐渐下降。第一套此类电池阵列于2021年部署。所有八套装置投入运行后，空间站供电系统的功率预计将从160千瓦提高至约215千瓦，增幅约为30%。

每套电池阵列在折叠状态下长约3米，在地球上重340公斤。第一次舱外活动期间，Canadarm2机械臂将在安装平台上将其中一套电池阵列交给梅农。库特里克将在安装地点附近与他会合，宇航员将在那里把该结构固定在旧电池板上，并将其展开至约6米长。

在处理电力电缆期间，空间站相关区域必须处于阴影中，因为此时阳光不得照射到电池阵列上。Canadarm2还将把设备运送到安装地点。

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