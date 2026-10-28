Канадский астронавт Джошуа Кутрык 29 октября должен впервые в карьере выйти в открытый космос с Международной космической станции. Вместе с астронавтом NASA Анилом Меноном он будет устанавливать новую разворачиваемую солнечную батарею iROSA. Это будет первый выход в открытый космос с участием представителя Канадского космического агентства более чем за семь лет, сообщает Space.com.

Работы продлятся почти семь часов

Начало выхода запланировано на 8:00 по восточному времени США, или на 12:00 по Гринвичу. Ожидается, что работы за пределами станции продлятся около шести часов 45 минут. Трансляция NASA начнется в 6:30 по восточному времени США.

Это будет первый из двух запланированных выходов Кутрыка и Менона в открытый космос. Во время двух операций астронавты должны развернуть седьмую и восьмую солнечные батареи International Space Station Roll-Out Solar Arrays. Второй выход запланирован не ранее 5 ноября.

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Модернизация энергосистемы МКС

Новые iROSA монтируют поверх существующих солнечных панелей МКС, которые работают уже десятилетиями и постепенно теряют эффективность. Первую такую батарею развернули в 2021 году. После ввода в эксплуатацию всех восьми установок мощность энергосистемы станции должна увеличиться со 160 до примерно 215 киловатт — ориентировочно на 30%.

В сложенном виде каждая батарея имеет около трех метров в длину и весит на Земле 340 килограммов. Во время первого выхода роботизированная рука Canadarm2 передаст Менону одну из батарей на монтажной платформе. Кутрык присоединится к нему возле места установки, где астронавты закрепят конструкцию на старой панели и развернут ее примерно до шести метров в длину.

Во время работ с силовыми кабелями участок станции должен находиться в тени, поскольку солнечный свет в этот момент не должен попадать на батареи. Canadarm2 также будет доставлять оборудование к месту монтажа.

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